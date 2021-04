Tijdens de hittegolf was de Lommelse Sahara een populaire bestemming. — © Boumediene Belbachir

Het jaar 2020 was het warmste in Europa sinds het begin van de waarnemingen en minstens 0,4 graden Celsius warmer dan de vijf voorgaande recordjaren. Die vonden alle vijf plaats in het laatste decennium. Dat blijkt uit het vierde jaarlijkse Europese klimaatrapport van de dienst voor klimaatverandering van Copernicus (C3S), het programma van de Europese Unie dat de aarde monitort.