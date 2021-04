Voor Conner Rousseau is het niet noodzakelijk dat het Gentse Kunstencentrum Vooruit van naam verandert nu zijn partij die naam aangenomen heeft. “Mensen kunnen dat onderscheid wel maken”, zei hij woensdagavond in De afspraak. Hij bevestigde er wel dat een afspraak gemaakt is dat de kosten voor het veranderen van de naam gedeeld zullen worden.