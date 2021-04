Aantal besmettingen met coronavirus stijgt licht, reproductiegetal stijgt weer tot boven 1

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

In de periode van 12 tot 18 april is er sprake van gemiddeld 3.479 nieuwe gevallen per dag. Dat is 1 procent meer dan het voorgaande zevendaagse gemiddelde. Van de afgelegde testen is 9,7 procent positief, een lichte stijging.

Het reproductiegetal klokt volgens de voorlopige cijfers af op 1,01. Een cijfer boven 1 wijst erop dat de corona-epidemie opnieuw aan kracht wint in ons land. In het cijferbulletin van woensdag was sprake van een R-getal van 0,99.

Ook bij de ziekenhuisopnames is er geen daling. In de week tot en met 21 april is er sprake van gemiddeld 241,6 hospitalisaties per dag. Dat is een status quo tegenover de voorgaande week. Er liggen 3.075 patiënten in het ziekenhuis (+1 pct), onder wie 933 op intensieve zorg (-1 pct).

In de zeven dagen tot 18 april is er tot slot sprake van gemiddeld 38,6 overlijdens per dag. Hier is er wel een daling: minus 6,9 procent tegenover dan de voorgaande week. Er zijn nu al 23.867 corona-overlijdens geregistreerd in ons land.

Al zowat 2,4 miljoen mensen hebben een eerste dosis van een coronavaccin gekregen.