Sienna Kompany (10) al even mondig als papa Vincent: “Als jij coach wordt, wil ik een hond”

Vincent Kompany (35) en zijn vrouw Carla noemen elkaar liefkozend babe, ze praten Engels met hun kinderen en de koosnaam van dochter Sienna luidt Sisi. Dat kom je te weten in Mauve, de docu over Anderlecht die vanavond begint. Wij bekeken al de eerste aflevering van de reeks, die een verrassende blik werpt achter de schermen van paars-wit. En Sienna Kompany (10) kan het even goed uitleggen als haar papa.