Opnames van nieuwe Vlaamse animatiefilm ‘BIM’ afgerond

De opnames van de nieuwe Vlaamse animatiefilm BIM zijn afgerond. De productie van Fabrique Fantastique moet in het voorjaar 2022 in de Vlaamse zalen komen.

BIM volgt het verhaal van drie onschuldige paasklokjes, Bim, Bommel en Pi. Die halen in tegenstelling tot wat je zou verwachten geen chocolade uit Rome, maar moeten op een gevaarlijke reis vertrekken om het magische elixer te verzamelen dat onmisbaar is om het winterseizoen af te sluiten. De familiefilm is deels geanimeerd en deels live-action. Er waren onder meer opnames in het pretpark Bobbejaanland.(eadp)