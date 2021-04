Ook Davy Gilles van de Romeo’s is besmet met corona: “Extreem voorzichtig geweest”

Tegenslag voor Romeo Davy Gilles, want net als Willy Sommers, Bart Herman en Walter Grootaers is hij besmet met het coronavirus. Met een sms’je werd hij gisterenavond op de hoogte gebracht: “Ik heb zoveel voorzorgen genomen”, zucht Davy. Dit nieuws komt dan ook als een complete verrassing.” Davy zit nu 10 dagen thuis in quarantaine. Buiten wat spierpijnen en een grieperig, koortsig gevoel vallen de symptomen voor Davy tot nu toe best mee.