Dan toch: vervolg in de maak op populaire sitcom ‘How I met your mother’

‘How I met your mother’ was negen seizoenen lang een grote hit tussen 2005 en 2014. Het vertelde het verhaal van vijf vrienden in New York, en de zoektocht van hoofdpersonage Ted Mosby naar de ware liefde (en dus de moeder van zijn kinderen). In het verleden werd al vaker gespeculeerd over een vervolgserie met een vrouwelijk hoofdpersonage, maar die projecten werden nooit realiteit. Tot nu: streamingdienst Hulu heeft bij de originele makers van ‘How I met your mother’ een eerste seizoen van tien afleveringen besteld. De hoofdrol wordt gespeeld door voormalig kindsterretje Hilary Duff.

