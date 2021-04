PSG is snel klaar met Angers en stoot na ruime 5-0 door naar halve finales van Franse beker

Paris Saint-Germain heeft zich woensdagavond bij de laatste vier geschaard in de Coupe de France. De Parijzenaars namen het thuis op tegen Angers en na dik 20 minuten stond er al een dubbele en beslissende voorsprong op het bord: Mauro Icardi (9.) opende de score, de bezoekende verdediger Vincent Manceau deed nog geen kwartier later de eigen netten trillen (23.). Neymar (66.) en opnieuw Icardi (68. en 90.), auteur van een hattrick, diepten in de tweede helft de score uit tot 5-0.