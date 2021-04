Limburgs bier gemaakt van Wellense stroop valt in de prijzen in Duitsland

Het Wellense Kurre Bier gemaakt van Wellense stroop valt in de prijzen op de Frankfurt International Trophy. Dat is een jaarlijkse internationale wedstrijd in Duitsland waar dranken van over heel de wereld geproefd worden en een score krijgen toegewezen. Het Kurre Bier van de 26-jarige Kevin Timmermans uit Wellen kreeg een score van 88 op 100 in de categorie bruin bier. De Wellenaar is fier dat een op-en-top Limburgs bier in de prijzen valt op een internationale wedstrijd.