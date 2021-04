Klant weigert coronamaatregelen te volgen en valt personeelslid aan in Colruyt Sint-Truiden

Een personeelslid van de Colruyt in Sint-Truiden is gisteren fysiek aangevallen door een boze klant. De werknemer duidde de klant op de coronamaatregelen, waarop die persoon door het lint ging. Hij reed de werknemer aan met zijn kar, bekogelde zijn wagen met stenen en deelde ook een rake klap in het gezicht uit. Het personeel is geschokt. Morgen leggen de winkelbedienden twee minuten het werk neer uit solidariteit.

