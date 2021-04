Het incident in Sint-Truiden is geen uitzondering, zo zeggen vertegenwoordigers van het winkelpersoneel bij alle ketens in ons land. Winkelbediendes worden dagelijks geconfronteerd met agressie en geweld wanneer ze klanten vragen om de coronamaatregelen na te leven.

