Tomas Van Den Spiegel, de CEO van Flanders Classics dat onder meer de Ronde van Vlaanderen organiseert, heeft zich op Twitter kritisch uitgelaten over de veiligheid in de Waalse Pijl van woensdag. “Hoe gaan we ooit een betere sport worden als zelfs de grootste organisator veiligheid op deze manier aanpakt?”, hekelde hij de ASO.