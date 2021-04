Drie ongevallen met gewonden in Maaseik

In Maaseik gebeurden dinsdag drie ongevallen met gewonden. De eerste was om 15 uur op de Markt. L.S. (22) uit de gemeente fietste op de Hepperstraat toen aan het kruispunt met de Markt een aanrijding met een wagen volgde. De fietsster was lichtgewond. Op de Acht Meilaan was het om 17.50 uur prijs. Een fietser (11) die wilde oversteken werd aangereden. De tiener hield aan de botsing lichte verwondingen over. Het laatste ongeval, waarbij eveneens een fietser en automobilist betrokken waren, gebeurde om 20.50 uur in de Drie Eikenstraat. De bestuurder kwam van een voorrangsweg toe een aanrijding met C.B. (54) volgde. Ze moesten de vijftiger naar het ziekenhuis overbrengen. ppn