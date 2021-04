Viroloog Marc Van Ranst heeft de bevolking in de krokusvakantie van 2020 bewust ongerust gemaakt. Dat zei hij woensdag in een hoorzitting in de bijzondere Covid-commissie van de Kamer. “De teneur van het kabinet-Volksgezondheid in februari was: geen paniek zaaien. Ik werd daar woest van”, aldus Van Ranst.