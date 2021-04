Verkeersacties in As en Genk: meerdere pv’s opgesteld

Op twee locaties in As en Genk voerde Politie Carma dinsdag tussen 10 en 15 uur verkeersacties uit. Eén bestuurder reed rond met een vervallen keuring , een andere bestuurder gebruikte zijn gsm achter het stuur en vier personen droegen geen veiligheidsgordel. Op de Evence Coppéelaan in Genk werd een auto met aanhangwagen uit het verkeer gepikt. De bestuurder kon geen geldig rijbewijs voorleggen en reed onder invloed van verdovende middelen. De lading op de aanhangwagen was niet goed vastgemaakt, de verlichting was defect en er was geen reproductieplaat aanwezig. De nodige pv’s werden opgesteld. ppn