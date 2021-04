Jonge bromfietser (14) en passagier vluchten voor politie in Maaseik

De bestuurder van een scooter en zijn passagier namen dinsdag om 16.15 uur de vlucht bij het zien van een politieploeg. Dat gebeurde op de Diestersteenweg in Maaseik. Beiden droegen geen helm. De politie zette de achtervolging in, maar moest deze staken. Even later zien ze de bromfietser opnieuw rijden en kunnen ze hem onderscheppen. Het ging om F.L. (14) uit Kinrooi. Hij reed met een opgefokte bromfiets. Deze werd in beslag genomen. De ouders van de minderjarige kwamen hem om het politiebureau halen. ppn