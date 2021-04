SINT-TRUIDEN

Woensdagnamiddag werd in het vaccinatiecentrum Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken het 10.000ste vaccin toegediend. Een nieuwe mijlpaal voor de 3 gemeenten in de strijd tegen COVID-19. De gelukkige was de 70-jarige Rachelle Schoofs uit Brustem.