De Serviër Novak Djokovic (ATP 1) heeft woensdag op overtuigende wijze de maat genomen van de Zuid-Koreaan Soonwoo Kwon (ATP 85) in zijn eerste wedstrijd op het ATP-toernooi van ‘zijn’ Belgrado (gravel/711.800 euro). De setstanden waren 6-1 en 6-3. Bij 5-1 in de tweede set wist Kwon nog twee spelletjes te winnen, maar meer dan uitstel van executie was het niet.