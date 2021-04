Het blijft afwachten of er tijdens de Olympische Spelen in Tokio supporters worden toegelaten. De beslissing over het aantal toeschouwers dat de Spelen mag bijwonen is uitgesteld nu Japan met een nieuwe golf coronabesmettingen wordt geconfronteerd, zo meldde hoofd van het organisatiecomité Seiko Hashimoto woensdag. De knoop wordt vermoedelijk doorgehakt in juni.