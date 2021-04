Spelende kinderen in de Vooruitzichtstraat in Hasselt. — © Serge Minten

Hasselt

Nadat de Buitenspeeldag in 2020 helemaal in het water viel, heeft de Hasseltse jeugddienst de kast flink opengetrokken om er dit jaar, ook al in corona-omstandigheden, toch wat van te maken. Op 100 parken- en speelterreinen en in 16 straten kwamen honderden kinderen meespelen.