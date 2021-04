ZENZ Skin Lab ontvangt Sugar Achievement Award

Jessy mocht deze award in ontvangst nemen uit handen van Hilde Laenen, zaakvoerster Royx Pro België, verdeler van producten voor suikerontharing. Drie jaar geleden had Jessy al een award in de wacht gesleept als 100% suikersalon en volgde ze ook een intense training voor suikerontharing in Polen waar de hoofdzetel van Royx Pro is gevestigd."Suikerontharing is zoveel meer dan een gewone ontharing", zegt Jessy. "Het is niet alleen veel zachter voor je huid, je haren blijven ook veel langer weg, de haargroei gaat vertragen en het is veel minder pijnlijk dan gewoon ontharen.In de toekomst ga je zeker nog veel meer horen over de suikerontharingen. Ik ben echt trots op mijn award, want suikerontharing is mijn grote passie. Ik kijk er al naar uit om mijn klanten in de toekomst met nog meer kennis en nieuwe suikerproducten te kunnen behandelen."Meer info vind je op www.zenz.be