Uitbreiding zomerterrassen in Beringen

Beringse horeca-ondernemers mogen hun terrassen ook deze zomer uitbreiden. Met 8 mei, en de mogelijke heropening van de horecaterrassen in het vooruitzicht, wil het Berings stadsbestuur café- en restauranthouders ook dit jaar tegemoetkomen. “Het water staat onze horeca-uitbaters al aan de lippen en in de omstandigheden waarin men het cliënteel enkel in de buitenruimtes mag ontvangen, willen we hen hier zoveel mogelijk bij helpen”, legt schepen van Ondernemen Werner Janssen uit.

Horecazaken kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een tijdelijk terras op openbaar domein. Uiteraard zal er gekeken worden naar hoe groot de doorgang moet zijn en welke ruimte men wil innemen. Vooral de verkeersveiligheid moet gegarandeerd kunnen worden. “We staan open voor creatieve voorstellen en niet conventionele ideeën, out of the box denken is de boodschap”, voegt de schepen nog toe. In totaal zijn er momenteel 128 horecazaken in Beringen. 29 daarvan hebben een terras op openbaar domein. Voor de zomer van 2020 vroegen 5 zaken een uitbreiding van hun openbaar terras aan, goed voor zo’n 120 m² extra terrasruimte.