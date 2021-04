De terrassen mogen vanaf woensdag 28 april opnieuw open in Nederland, maar Belgen zijn niet welkom tenzij ze voordien minstens vijf dagen in quarantaine gaan. Hierover was begin deze week verwarring ontstaan, maar de Nederlandse minister van Volksgezondheid bevestigt: “Ook al is het maar voor een halfuurtje, Belgen moeten bij aankomst in quarantaine.”