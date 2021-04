Modeontwerper Kris van Assche verlaat Berluti

Berluti, luxe lederwarenmerk in de portefeuille van concern LVMH, wil een eigen tempo bepalen. “Om onze toewijding aan zowel kennis als innovatie te behouden, hebben we besloten om het merk zijn eigen ritme te laten leiden en vrijheid te geven aan het presentatieschema. Ik wil Kris persoonlijk bedanken. Hij heeft tijdens zijn reis binnen de LVMH Group opmerkelijk talent in de wereld van herenkleding getoond”, aldus CEO Antoine Arnault aan modesite WWD.

De Belgische ontwerper kondigde zijn vertrek liefdevol aan. “Ik denk absoluut dat ik een betere ontwerper ben geworden dankzij mijn werk bij het label en ik kan mijn atelier en ambachtslieden daar niet genoeg bedanken. Ik heb altijd graag met ateliers gewerkt – of het nu gaat om maatwerk, schoenen of lederwaren. Het niveau van verwachtingen inzake kwaliteit en onderzoek was stimulerend” , staat er te lezen op zijn Instagram-pagina. Van Assche zal nog enkele lopende projecten afronden, maar een nieuwe collectie komt er dus niet.

Voor zijn driejarige loopbaan bij Berluti, waar hij de Frans-Colombiaanse designer Haider Ackermann opvolgde, was hij elf jaar artistiek directeur van de mannencollecties bij het Franse modehuis Christian Dior. Over de volgende carrièrestap van de 44-jarige Van Assche is nog niets bekend.