Heusden-Zolder

Ook het hof van beroep in Antwerpen heeft ex-diaken J. J. (60) uit Heusden-Zolder vrijgesproken van de aanranding van twee oud-leerlingen. De 17-jarige meisjes stemden volgens het arrest in met de knuffels en kussen die ze van de man kregen toen hij hun directeur was aan het Sint-Franciscuscollege in Heusden.