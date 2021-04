Steffie uit Kozen krijgt een make-over: “Ik ben geen schoolmeisje meer”

Steffie (23) uit Kozen (Nieuwerkerken) is ondersteuner in het onderwijs en vindt dat ze daardoor haar uiterlijk niet te drastisch mag veranderen. Toch wil ze er niet langer als een schoolmeisje uitzien. “Ik lijk te braaf, een stoere zelfverzekerde look zou veel beter bij mijn innerlijk passen.”