Groot vaccinatiecentrum opent in Disneyland Parijs

In Disneyland Parijs opent zaterdag een groot vaccinatiecentrum. Dat hebben de lokale autoriteiten woensdag laten weten. Het recreatiepark zelf is sinds eind oktober vorig jaar gesloten vanwege de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Het vaccinatiecentrum ligt eigenlijk niet binnen Disneyland Parijs zelf, maar wordt ingericht in een deel van het vlakbijgelegen hotel Disney’s Newport Bay Club, waar normaal professionele evenementen plaatsvinden. In het vaccinatiecentrum kunnen zeker 1.000 mensen per dag een prik toegediend krijgen, maar het zal alleen tijdens het weekend open zijn. Een afspraak maken gebeurt via het internet.

Disneyland Parijs was tussen 13 maart en 15 juli 2020 al gesloten wegens de coronabeperkingen. Er zijn 17.000 mensen tewerkgesteld.

Bijna 18 miljoen mensen in Frankrijk hebben een eerste dosis van een coronavaccin gekregen.