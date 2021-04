Gespot op straat: de dure “verslaving” van fashionista Amber

Onze fotografe speurt naar bijzondere outfits op straat. Op de Grote Markt in Hasselt spotten we Amber Caelen (17) uit Sint-Truiden, studente humane wetenschappen.

Mijn stijl: “Ik hou van oldskool nineties streetwear.”

Succesaankoopje: “Deze Nike Jordans heb ik via 2dehands.be op de kop kunnen tikken voor 265 euro, het zijn mijn absolute toppers.”

Guilty pleasure: “Sneakers, het zullen er zeker vijftien paar zijn. Vooral Nikes. Ik ben verzot op Jordans en Airforces.”

Vintage? “Ja, ik draag bijna uitsluitend tweedehands spullen. Ik spring regelmatig binnen in Leuven bij Riot, Think Twice en in de kringloopwinkel.”

Ik kom niet buiten zonder: “Braids. (lacht) Deze vlechten blijven maximaal 3 maanden zitten, daarna zie je me opeens met een afrokapsel en even later laat ik ze opnieuw invlechten. Best een dure verslaving, want het kost me telkens zo’n 120 euro.”

Favoriete shoppingstad: “Leuven en Brussel.”

© Anja Blevi

Groene jas en jeansbroek, Twenty Second VintageWitte top, H&MSneakers Nike Air Jordan 4 Fire Red, 2dehands.beRingen & ketting, Shein