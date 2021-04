Johan Vande Lanotte zal vanaf 16 uur het tegenrapport toelichten dat hij heeft samengesteld in de zaak rond voormalig Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi. El Kaouakibi verzet zich tegen het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder bij haar jongerenproject Let’s Go Urban. Die zaak kwam dinsdag voor de ondernemingsrechtbank in Tongeren.