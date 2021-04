OPROEP. Hoe beleeft u zondag de bekerfinale tussen KRC Genk en Standard?

Het zal zondag ijzig stil zijn in een leeg Koning Boudewijnstadion. Het Stadsplein in Genk zal het moeten doen zonder groot scherm en een mogelijke viering. Ook op de Place Saint-Lambert is het niet toegestaan om de Rouches massaal aan te moedigen naar een negende bekerwinst.

Hoe gaat u de bekerfinale dit jaar dan wel beleven nu we maar een knuffelcontact binnen mogen uitnodigen en slechts met vier in de tuin kunnen samenscholen? Nodigt u die paar vrienden of familieleden in de tuin uit? Vertel het ons en deel uw tips met andere fans.

LEES OOK. Supporters Standard dagen Genk-fans uit met spandoeken in aanloop naar bekerfinale

geho