Ex-doelman van STVV Yves De Winter zet een punt achter zijn carrière als profvoetballer

Yves De Winter zet zijn zoektocht naar een nieuwe profclub stop. Dat maakte hij zelf bekend in een bericht op Facebook. De 33-jarige doelman, sinds vorige zomer zonder contract, speelde tijdens zijn carrière voor Westerlo, STVV, Roeselare en Antwerp. In Nederland verdedigde hij de kleuren van De Graafschap, AZ en Roda JC. De Winter wil wel op een lager niveau blijven voetballen.

De doelman zag op 1 juli vorig jaar zijn contract bij Antwerp aflopen en zat sindsdien thuis. Een nieuwe club kwam er echter niet meer. Vanaf september gaat hij aan de slag binnen de Family Office van advieskantoor Van Havermaet, dat ondersteuning biedt aan familiebedrijven, ondernemende families en vermogende particulieren.

Yves De Winter kwam van AZ Alkmaar naar STVV en speelde in het seizoen 2015-2016 zes wedstrijden voor de Kanaries, vier in de competitie en twee in de beker. Yannick Ferrera en later Chris O’Loughlin gaven dat seizoen de voorkeur aan William Dutoit als eerste doelman. De Winter vertrok op het einde van het seizoen naar Roda JC.