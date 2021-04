LIVE. Hoog bezoek voor Standard-coach Leye, volg hier het hele weekend alles over de bekerfinale

Voor de derde keer in de bekergeschiedenis krijgt de Heizel zondag (20u45) Standard en Genk over de vloer. De tussenstand: 1-1. Van zaterdagochtend tot zondagnacht kan u hier in het live matchcenter terecht voor het belangrijkste bekernieuws. U zit hier op de eerste rij voor het vertrek van de Genkse spelersbus richting Heizel, de persconferenties en trainingen, sterke analyses én live verslaggeving van de bekerfinale.