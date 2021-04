Lange weekends op komst: onze redactie tipt de leukste adresjes

Het gevoel van vakantie in eigen land, daar zijn de aankomende verlengde weekends in mei ideaal voor. Een knus adres om in stijl te overnachten, maakt het helemaal af. De Billie-redactie strooit met tips voor B&B’s en hotels overal in België.

Hof Beygaert, Aalst

Deze B&B is gelegen in carnavalsstad Aalst en straalt rust uit. Ontbijt gezellig op het terras of laat je bij het kiezen van een activiteit begeleiden door de hartelijke gastvrouw.

www.hofbeygaert.be

La Cereza, Oudenaarde

Ofwel de kers op de taart in de Vlaamse Ardennen. Met zijn landelijke uitstraling gaat deze B&B helemaal op in zijn omgeving. Het zwembad is een mooi pluspunt.

www.lacereza.be

Vivendum, Dilsen-Stokkem

Limburgse gastvrijheid en gastronomie onder één dak. Ook deze luxueuze B&B verwent je met een heerlijk ontbijt en mooie uitzichten. De keuken van chef Alex Clevers brengt je in hogere sferen.

www.restaurant-vivendum.com

Bea B&B

Op een steenworp van de zee en het Zwin, slaap je in deze villa met hedendaags interieur om jaloers op te zijn. Ingericht door interieurstylist Bea Mombaers.

www.bea-bb.com

Broel 4, Kortrijk

Luxueus ingerichte kamers in een authentiek decor. Uitgebaat door een bijzonder gastvrij echtpaar en perfect gelegen voor een weekend Kortrijk.

www.broel.be

De Deugdzonde, Sint-Denijs

Omringd door velden: ideaal om jezelf onder te dompelen in de rust van het platteland. De zeven kamers zijn uitgerust met een bed, badkamer, terras, zetel en een bureautje.

www.deugdzonde.be

Moka & Vanille, Heusden-Zolder

Rustig en geweldig mooi ingericht.

www.moka-vanille.com

Hoeve Roosbeek, Zepperen

Hier ben je even weg van alles. Geniet van de omgeving, het privé wellnessgedeelte en het heerlijke eten.

hoeveroosbeek.be

Wellnest, Oosterzele

Pal in de Vlaamse Ardennen. Voor het uitstekende ontbijt alleen al meer dan de moeite.

wellnest.webnode.nl

Hotel Julien, Antwerpen

Heerlijk hotel hartje Antwerpen met ook fijne spa en lekker ontbijt. Tip: de Experience-kamers met een marmeren badkamer en zalig bad.

www.hotel-julien.com

Hotel Donny, De Panne

Uitwaaien aan zee is leuk in dit familiehotel: klassiek maar tot in de puntjes verzorgd.

www.hoteldonny.com

Jam hotel, Brussel

In centrum Brussel, modern en industriële look met zwembad op het dak en slaapkamers voor grote gezinnen. Wij zijn fan.

nl.jamhotel.be

Sablon, Brugge

Baden in luxe in het hartje van Brugge en je tegelijk helemaal alleen op de wereld wanen: in hotel Sablon kan het. Om van het lekkere en uitgebreide ontbijt nog maar te zwijgen.

www.hotelsablon.be

The Post, Gent

Het leukste plekje van Gent om in de zomer rond te hangen? Juist, de Graslei. En laat dit hotel daar nu net gelegen zijn. Ook de bijhorende cocktailbar, compleet met comfortabele stoelen en een haardvuur, zijn zeker een bezoekje waard.

1898thepost.com