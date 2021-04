Op de rotonde in Hechtel is dinsdagavond rond 19.30 uur een auto aangetroffen die stil stond op de rotonde. De vrouw lag te slapen achter het stuur. De 36-jarige vrouw had drugs genomen. Ze had in haar auto ook nog GHB en speed. Haar rijbewijs werd voor 15 dagen ingehouden. De vrouw wilde enkele minuten na de controle opnieuw vertrekken met de auto. Daarop werd haar auto stilgelegd. maw