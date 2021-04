De ene smelt weg bij elk romantisch gebaar en kan maar niet genoeg krijgen van liefdesnummers of romcoms. De andere vindt romantiek flauw, wuift het weg als verpakte commerce. Maar wist je dat de rol die romantiek in je leven speelt, je veel over jezelf vertelt? Relatie-experte Rika Ponnet deelt antwoorden uit haar praktijk.