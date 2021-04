Leer hoe je afval bespaart in 2 webinars en 1 workshop

In het kader van de campagne ‘Afvalvrij mei’ van Limburg.net organiseert stad Beringen daarom twee webinars en één workshop over minder afval produceren. De eerste vindt plaats in samenwerking met de bib op donderdag 6 mei om 19.00 uur en neemt je mee op de Zero Waste Rollercoaster van auteur Veerle Colle. “Vanuit de bibliotheek dragen we graag ons steentje bij. Tijdens deze lezing leer je de basis van een duurzamer leven met minder afval, aan de hand van leuke illustraties en anekdotes. Het opzet is simpel: allemaal samen één maand ons gebruik van wegwerpplastic verminderen”, vertelt schepen van Bibliotheek Jessie De Weyer. Na de basiskennis volgt op woensdag 12 mei om 19.30 uur duurzaamheidsexperte Chantal van Gent met praktische tips bij het winkelen, in de keuken en onderweg. Ook maak je tijdens deze lezing, in samenwerking met de Stedelijke Adviesraad Leefmilieu, kennis met lokale initiatieven die je helpen in een leven met minder afval. Ten slotte transformeer je samen met Jeroen Boogaerts van Bodegaz zogenaamd ‘afval’ tot een tof, functioneel object, zoals oude vinylplaten die een nieuw leven krijgen als sfeervolle fruitschaal. Met het materiaal, het gereedschap en de begeleiding ga je individueel of in kleine groepjes aan de slag. Het resultaat bepaal je volledig zelf en de uitkomst kan dus alle kanten uit. Deze workshop vindt onder voorbehoud plaats op zaterdag 29 mei om 14.00 uur op het terras van jeugdhuis Club 9. Inschrijven voor de workshop(s) van jouw keuze is gratis en kan op beringen.futureproofed.com/action/7255.