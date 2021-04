De autoriteiten slagen er niet in om contact op te nemen met L’Abîme, het collectief dat op 1 mei opnieuw een feest wil organiseren in Ter Kamerenbos. “We hebben contact gezocht, maar dat is nog niet gelukt omdat de organisatoren zich niet kenbaar hebben gemaakt”, zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) woensdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.