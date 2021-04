Gianni Moscon wint derde etappe Tour of the Alps na controversiële sprint, Ineos deelt nog eens steekje uit met finishfoto

Gianni Moscon schreef woensdag de derde etappe van de Tour of the Alps, een meerdaagse wielerkoers voor de ProSeries, op zijn naam. De Italiaan van Ineos Grenadiers was na een wedstrijd van 162 kilometer tussen het Oostenrijkse Imst en het Italiaanse Naturno de beste van een vroege vlucht. De Brit Simon Yates (Team BikeExchange) blijft aan de leiding van het klassement.

Zeven renners gingen niet meer van start in etappe 3 van de Ronde van de Alpen: door een positieve coronatest binnen de ploeg stapte het Noorse Uno-X uit de koers. Door de bergachtige start en de vlakkere finale maakte de rest van het peloton er een erg geanimeerde wedstrijd van. Onder meer Chris Froome liet zich in de beginfase zien met aanvalswerk.

Froome maakte uiteindelijk toch geen deel uit van een sterke vlucht van veertien man, waaruit negentien kilometer voor de finish vier renners wegreden op de laatste helling: Gianni Moscon, Matteo Fabbro, Felix Grossschartner en Michael Storer. Moscon zette de sprint voor de ritzege vroeg vanop de kop in, maar haalde het toch voor de Oostenrijker Grossschartner (Bora-Hansgrohe) en de Australiër Storer (Team DSM). Hoewel de Italiaan niet altijd zijn lijn hield.

De 27-jarige Moscon, die bijna het hele Vlaamse voorjaar miste door een polsbreuk in Kuurne-Brussel-Kuurne, won maandag ook al de openingsetappe in zijn woonplaats Innsbruck.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ineos tweette na afloop de finishfoto. Een verwijzing naar de aankomst van de Amstel Gold Race, waarbij hun renner Tom Pidcock met miniem verschil verloor van Wout van Aert. De Brit had daar eerder deze week nog vraagtekens bij geplaatst.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In het klassement zag Simon Yates daags na zijn machtsgreep zijn leiderstrui niet in het gevaar komen. Hij heeft nog steeds een voorsprong van 45 seconden op zijn eerste achtervolger. Dat is, ondanks een valpartij, nog steeds de Rus Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers). Door een late aanval sprong de Spanjaard Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) naar de derde plek in de stand. Hij heeft 1:04 achterstand. De Ronde van de Alpen eindigt vrijdag.