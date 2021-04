Vijf jaar cel voor Tongenaar die helikopter kaapte om gevangenisbruid te bevrijden: 'Ik heb heel veel spijt'

De 24-jarige Tongenaar die een helikopter kaapte om zijn echtgenote uit de gevangenis te bevrijden, moet vijf jaar de cel in. Dat besliste de correctionele rechtbank van Antwerpen. Twee kompanen die hem hielpen krijgen ieder een gevangenisstraf van dertig maanden. De daders moeten ook een schadevergoeding betalen aan de helikopterpilote. De Tongenaar was niet aanwezig in de rechtbank, maar toonde berouw via z'n advocaat.