De lokalen in Mechelen waar de feiten hebben plaatsgevonden. — © Stijn Van de Sande

Mechelen

Kinder- en tienerwerking J@M in Mechelen heeft een tijdelijke poetshulp aan de deur gezet na de groepsverkrachting die plaatsvond in een van haar lokalen. Intern onderzoek heeft aangetoond dat de man degene was die de lokalen opende. Zowel de stedelijke vzw als de stad stellen zich burgerlijke partij.