‘I love the 90’s’-livestream trekt 25.000 kijkers

Afgelopen zaterdagavond werd er goed gefeest in heel wat huishoudens, want de eerste ‘I love the 90’s’-livestream was met 25.000 kijkers, verspreid over 3 uur, een succes.

Smaakmakers waren DJ Ward, DJ Jan Vervloet, DJ Jean en de Natural Born Deejays, die voor het eerst meewerkten aan een digitaal initiatief. “Veel mensen hebben het gemist en kijken net als wij uit naar de komende live editie, die op zaterdag 16 oktober 2021 opnieuw plaatsvindt in de Hasseltse Ethias Arena”, klinkt het bij de organisatie.

Hartverwarmend

Van bij het begin waren er zaterdagavond al duizenden feestvierders op de afspraak voor de eerste livestream van ‘I love the 90’s – The party’. Door de huidige maatregelen werd de organisatie verplicht om het feestje te verplaatsen naar 16 oktober 2021 en in afwachting bedankten zij het publiek met een gratis stream. “Toen we om 20 uur begonnen, waren er al meteen een paar duizenden feestvierders online. Doorheen de avond is dat cijfer alleen maar gegroeid. Op sociale media zagen we ook heel wat mensen toffe foto’s en filmpjes delen van hun party-bubbel. Na afloop kregen we nog een massa positieve reacties en die waren echt hartverwarmend. Op basis van de heisa vooraf, hadden we stiekem gehoopt op mooie cijfers, maar dat er 25.000 mensen zouden deelnemen overtreft onze sterkste verwachtingen”, zegt Kris Bloemen namens organisator House of Entertainment.

Primeur

Ook voor ‘I love the 90’s’-resident DJ Ward was de livestream een bijzondere ervaring: “Het voelde super om nog eens de dj-booth, coronaproof weliswaar, te kunnen delen met collega’s. We hadden genoeg ruimte, waardoor iedereen voldoende afstand kon bewaren. Ook met de danseressen. Die zijn er op de echte party ook altijd bij. We hadden ook nog eens een primeur, want het was de eerste keer dat Dimitri Lambrecht en Gert Van Laethem met Natural Born Deejays meewerkten aan een stream. Net als DJ Jan Verloet en DJ Jean zorgden ze voor heel wat sfeer. Het is nu aftellen naar zaterdag 16 oktober 2021 én het moment dat we in de Hasseltse Ethias Arena weer met z’n allen kunnen feesten in de sfeer en op de muziek van de jaren negentig. Wie ons kent, weet dat het weer de moeite gaat zijn.”

‘I Love the 90s – The Party’ vindt op zaterdag 16 oktober 2021 plaats in de Hasselste Ethias Arena. Tickets en info vind je op www.ilovethe90s.be.