Nieuwe gocart moet in elkaar geslagen Kevin helpen om trauma te verwerken. — © TV Limburg

De 29-jarige Kevin Janssen, de jongeman met een mentale beperking die afgelopen week het slachtoffer werd van zinloos geweld, houdt nog steeds nachtmerries over aan de aanval in het Lommelse Barrierspark. Hij is zo getraumatiseerd dat hij zelfs niet meer met zijn geliefde gocart wil rijden. En daarom besloot ondernemer Patric Derdaele om de jongeman een nieuwe gocart te schenken. Hij hoopt dat Kevin er zo weer bovenop komt.