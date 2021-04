Het ZOL in Genk moet meer dan de helft van de wekelijkse hartoperaties annuleren omdat de bedden op intensieve vol met COVID-patiënten liggen. Door het verder afschalen kan er nog maar één hartoperatie per dag doorgaan. Normaal zijn er dat dertien per week. Voor hartpatiënten is uitstel in sommige gevallen levensbedreigend en zal de operatie te laat komen.