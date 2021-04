Zinkgat naast de Misweg in Zussen werd opgevuld

De gemeentelijke technische dienst heeft het zinkgat dat door spelende kinderen begin april ontdekt werd langs de Misweg in Zussen opgevuld. Daardoor is de situatie weer veilig.

Begin deze maand ontdekten spelende kinderen toevallig een diep zinkgat in een weiland langs de Misweg in Zussen. Ze verwittigden buurman René Claessens die op zijn beurt de gemeente verwittigde. Toen de coördinator veiligheid en groeven ter plaatse kwam, bleek dat het om de instorting van een aardpijp ging. Hij liet meteen de omgeving met hoge dranghekken beveiligen.

“Het zinkgat was zowat 6 meter diep en meer dan een meter breed. Het monde uit in een oude ondergrondse mergelgroeve in de ‘Grote Berg’. We hebben onlangs met 30 m³ leemgrond gevuld, waardoor de situatie weer veilig is” aldus coördinator Mike Lahaye.