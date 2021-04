Fruitige ijsthee: zo maak je een frivole Frambillie

IJsthee maken is eenvoudig. Súperlekkere ijsthee maken doe je met frambozen. Onze frambillie is de zomer in een glas. Met een scheutje rum erbij tover je hem zo om tot een cocktail. Het is altijd wel ergens aperitieftijd.

Frambillie

Nodig

1,5 l water

5 zakjes gewone zwarte thee

250 g diepvries frambozen

100 g fijne suiker (agavesiroop is een goed alternatief als je wilt)

sap van 2 kleine limoenen

Doen

Breng in een pot 750 ml water aan de kook. Neem van het vuur en doe er de theezakjes bij. Laat 6 min. trekken en verwijder de theezakjes. Giet de thee in een grote kruik. Doe in dezelfde pot opnieuw 750 ml water, frambozen en suiker (of siroop). Breng aan de kook en laat 3 min. sudderen. Haal door een zeef en giet bij de thee. Doe er limoensap bij en zet in de koelkast.

Onmisbaar in je diepvries: frambozen (of andere besjes)

Koop ze in handige doosjes of grotere verpakkingen, ze bewaren een eeuwigheid en zijn ideaal om in cocktail- en limonaderecepten te gebruiken. Naar onze bescheiden mening onmisbaar in je diepvries. Het hoeven ook niet enkel frambozen te zijn, er is een uitgebreid gamma bevroren besjes verkrijgbaar in de supermarkt. Gebruik ze een keer als alternatieve ijsblokjes of strooi ze op milkshakes, smoothies en ijsjes.

