Pro League dringt aan bij Overlegcomité op “gecontroleerde ontknoping” competitie mét publiek

Fans die bussen verwelkomen voor de wedstrijd, of euforische taferelen na een belangrijke gewonnen match: we zagen ze al opduiken. De Pro League wil absoluut spontane feestjes vermijden na een titelmatch of het behalen van een Europees ticket, en ijvert daarom nogmaals voor supporters toe te laten in de stadions. “Want we weten wat er zal komen. Dan doen we heter beter gecontroleerd”, aldus woordvoerder Stijn Van Bever.