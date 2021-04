Waarom de veroordeling van Derek Chauvin voor de moord op George Floyd zo uitzonderlijk is

De Verenigde Staten staan voor een kruispunt na de veroordeling van Derek Chauvin voor de moord op George Floyd. Ofwel kijkt het land haar geschiedenis van politiegeweld tegen minderheden recht in de ogen en hervormt het haar ordehandhaving. Ofwel was dit de uitzondering die de regel bevestigt. Waarom de veroordeling van een agent in de Verenigde Staten nog steeds uitzonderlijk is.