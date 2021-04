Meer dan studentenkost: drie recepten vol groenten van studente en blogster Chloé

Amper 21, druk bezig met haar studies geneeskunde, en toch heeft Chloé Lauwers nu ook een eerste kookboek uit. Ze leerde het als kind van haar oma en stortte zich als tiener helemaal op lekker koken en eten met een eigen blog Chloé kookt. Intussen telt haar Instagramkanaal (@chloekookt) bijna 60.000 fans en wil ze haar medestudenten leren om een eigen potje te koken. “Ik wil tonen hoe makkelijk het is om iets op tafel te zetten, zelfs al denk je dat je niet kan koken.” Als ze niet achter het fornuis staat of in de studieboeken zit, dan vind je Chloé in Italië. Daar voetbalt haar lief Daam Foulon in de Serie A. “En het is mooi meegenomen dat de Italiaanse keuken zo heerlijk is.”