COLUMN FRANCIS MASURE: Saint-Trondpez

Door de vele mooie initiatieven die hier op poten gezet wordt, mag Sint-Truiden met recht en reden de hoofdstad van Haspengouw genoemd worden. Een van die initiatieven is Sint-Zuiden. De zomerse terrassen achter Onze-Lieve-Vrouwekerk worden serieus uitgebreid. Maar liefst, naar eigen zeggen van het ondernemers comité, 28 (je leest goed, achtentwintig) horecazaken slaan op een unieke manier de handen in elkaar. Nog naar eigen zeggen komen er zelfs 10 nieuwe zaken bij. In deze barre horecatijden is dit een waar mirakel. Er zitten wel een paar asielzoekende zaken bij die de Grote Markt ontvlucht zijn en een nieuw onderkomen gevonden hebben op de Groenmarkt. Je weet wel het meest fantastische plein van Vlaanderen. Er moeten toch nog wel enkele durfals gevonden worden om de leegstaande panden zoals de voormalige Cohibar en Barza te openen. Laat ons hopen dat al dat horecageweld op 8 mei hun terrassen kunnen ontplooien. Naar de zomer toe kan de Truienaar dan genieten van een culinaire rondreis. We beginnen met een aperitief in de Apèrobar, een Spaans tapasschoteltje als voorgerecht, de hoofdschotel bij de Griek gevolgd door een sterke Turkse koffie met baklava in het Turks koffiehuis. Een afzakkertje in ’t Bistroke om dan het nachtleven in te duiken in de Cohibar 2.0. Het wordt voorzeker de meest uitzonderlijke culinaire belevenis van de regio.Van regio’s gesproken, we gaan in de toekomst, samen met Hasselt begot, behoren tot de nieuwe Zuid-West regio van Limburg. Iedereen is tegen die regiovorming maar boven het kale hoofd van ons provinciaal opperhoofd Jos Lantmeeters is anders beslist, en zitten we toch met de gebakken peren. Alhoewel het volgens onze Grote Jos niet veel voorstelt, gejost zijn we allemaal. Ik zeg, laat ons pleiten voor een extra subregio ‘Het Zuiden’ of chiquer ‘Le Midi’ met Saint-Trondpez als subregio hoofdstad. Dan is Hasselt van ons af, en omgekeerd. Maar goed dit geheel terzijde trekken we terug naar Sint-Zuiden. Ik zie het zo al voor mij: lekker avondzonnetje, de geruite tafellakentjes op de knusse tafeltjes, olijfbomen rondom het terras, een wijntje in de hand uitkijkend op onze dansende fonteinen. Met een beetje verbeeldingsvermogen kan je de jachten zien dobberen op de watermassa op de intussen mondaine Groenmarkt. En als de wind goed zit, is er misschien zelfs een klein strandje mogelijk, met het aangewaaide zand van de werken in de Schepen Dejonghstraat en de Houtmarkt.