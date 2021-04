Karim Belhocine is ontslagen bij Charleroi, een ontslag dat na het zwakke seizoen van de Carolo’s al even in de lucht hing. Opvallend: de 43-jarige trainer werkt wel nog de trainingen en oefenwedstrijden van dit seizoen af. Mehdi Bayat geeft zichzelf dus alle tijd om een opvolger te zoeken.